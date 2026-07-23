Milano, ecco chi è l'egiziano che ha stuprato una ragazza al parco: cosa ha fatto dopo l'orrore

Un egiziano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di stato di Milano con l'accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging al Parco delle Cave la sera del 4 luglio. Gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura nei confronti del giovane straniero e regolare in Italia. Le indagini della squadra mobile e delle Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono partite dopo la segnalazione al 112 di un passante che aveva assistito alla scena e dalla successiva querela della vittima.

Sono state visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza all'interno del Parco individuando un uomo, che coincideva alla descrizione dell'aggressore, che si allontanava dal luogo della violenza coprendosi il volto con una maglietta per un tratto del percorso. Secondo la ricostruzione l'indagato avrebbe avvicinato la donna mentre faceva sport e dopo averle farfugliato delle frasi l'avrebbe scaraventata a terra e palpeggiata con violenza. Avrebbe desistito solo di fronte alla reazione della vittima che è stata in grado di allontanarlo mordendolo alla mano.