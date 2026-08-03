Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Ecco "Solo in Lombardia": la nuova campagna comunicazione promossa dall'Assessorato al Turismo, Moda , Marketing Territoriale e Moda

lunedì 3 agosto 2026
Ecco "Solo in Lombardia": la nuova campagna comunicazione promossa dall'Assessorato al Turismo, Moda , Marketing Territoriale e Moda

1' di lettura

Si chiama "Solo in Lombardia" ed è la nuova campagna di comunicazione promossa dall'Assessorato al Turismo, Moda , Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. Un progetto pensato per raccontare il territorio attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente. E lo farà con un testimonial d'eccezione, Rudy Zerbi, che attraverso 12 video (uno per provincia), viaggerà in lungo e in largo per scoprire quelle bellezze che "Solo in Lombardia" si possono ammirare. "Con questa campagna - spiega l'assessore Debora Massari - vogliamo raccontare il territorio in maniera dinamica, mostrando luoghi conosciuti e altri tutti da scoprire. È un progetto che ci permetterà di valorizzare ciascuna provincia attraverso i suoi paesaggi, le sue eccellenze e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla attrattiva". Il viaggio parte dalla provincia di Lodi e il perch lo spiega Rudy Zerbi: "'Solo in Lombardia' è un viaggio che mi sta facendo scoprire quanto vale la nostra regione. Ho scelto di cominciare lo stupendo viaggio di "Solo in Lombardia" proprio dalla provincia di Lodi, perché da lodigiano avevo voglia di scoprire e far scoprire i luoghi dove sono nato e che ancora non sono conosciuti e valorizzati quanto meritano".

Qui il filmato di "Solo inLombardia" - Episodio 1: LODI e provincia

tag
solo lombardia

ti potrebbero interessare

Morelli: "Fondamentale ricucire lo strappo fra centro e periferie"

Morelli: "Fondamentale ricucire lo strappo fra centro e periferie"

Claudia Osmetti
Milano, anziano massacrato con una mazza nel bar chiuso: orrore del branco egiziano

Milano, anziano massacrato con una mazza nel bar chiuso: orrore del branco egiziano

Milano, maxi-operazione contro i maranza: droga e scippi, la polizia picchia duro

Milano, maxi-operazione contro i maranza: droga e scippi, la polizia picchia duro

Alessandro Aspesi
Milano, allarme terrorismo: Galleria blindata con barriere in cemento

Milano, allarme terrorismo: Galleria blindata con barriere in cemento

Alessandro Aspesi