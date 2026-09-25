Malpensa diventa "Aeroporto Silvio Berlusconi", Beppe Sala assente: "Scusate, cosa avrei dovuto fare?"

L'aeroporto di Milano Malpensa si chiamerà "Silvio Berlusconi". Lo scalo è stato ufficialmente intitolato all'ex premier scomparso il 12 giugno 2023. Alla cerimonia di intitolazione, con svelamento della targa, per la famiglia era presente il fratello Paolo, mentre per le istituzioni sono intervenuti il presidente del Senato Ignazio La Russa, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest'ultimo con un videomessaggio da New York), la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rappresentanti di Sea ed Enac. La storia della nuova intitolazione ha inizio a pochi giorni dalla scomparsa del Cav, quando il Consiglio regionale della Lombardia ha tradotto la proposta in un atto formale.

Malpensa cambia nome: dal 25 settembre sarà "Aeroporto Silvio Berlusconi". E la sinistra è in tilt L’aeroporto di Milano Malpensa sarà ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si terr&agra...

E così l'aula di Palazzo Pirelli approvò un ordine del giorno che impegnava la Regione ad attivarsi. Ma quando tutto sembrava fatto, il Comune di Milano e alcuni Comuni del Varesotto avevano presentato dei ricorsi al Tar. Il Tribunale Amministrativo li ha poi respinti, rendendo definitiva la decisione. Non a caso non è passata inosservata l'assenza del Comune di Milano. Salvini ha espresso "un minimo di dispiacere per gli assenti", perché "oggi ricordiamo uno dei più grandi imprenditori della storia politica italiana". Mentre La Russa ha invitato gli assenti a "ripensarci" perché "questa scelta onora la Lombardia, Milano e l'Italia".

Malpensa, Marina Berlusconi fa impazzire la sinistra: "Che nome migliore potrebbe avere?" "La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di ...