Ci sono voluti due anni e le indicazioni di oltre 2.500 appassionati per creare il Toscano T, il nuovo sigaro di Manifatture Sigaro Toscano. Per la prima volta l’azienda di Lucca ha coinvolto direttamente gli iscritti al Club Amici del Toscano nella nascita di un prodotto, chiedendo loro di contribuire a definirne il carattere e persino come chiamarlo. La novità è stata presentata lunedì sera all’Excelsior Hotel Gallia di Milano e ha convinto gli appassionati chiamati a provarlo per la prima volta. Il sigaro che hanno assaggiato porta già nel nome il segno del lavoro fatto insieme: la T rimanda al marchio ma anche a tre parole scelte per raccontarne il carattere, tenacia, talento e trasformazione. Alla prova della fumata emergono pepe rosa e frutti rossi, poi arrivano tostatura, quercia e frutta matura; nella parte finale prevalgono cuoio e pellame. Il gusto cambia progressivamente e restituisce il lavoro fatto sulla miscela senza allontanare il nuovo prodotto dalla tradizione cui appartiene.
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Per ottenere questa successione di aromi è stata coinvolta l’intera filiera. I coltivatori hanno seguito la crescita delle piante e la cura a fuoco delle foglie, mentre il blender ha trasformato le indicazioni emerse durante il percorso con il Club in una ricetta precisa. La miscela è composta interamente da Kentucky nordamericano e per la fascia sono state selezionate foglie particolarmente scure, pregiate e resistenti. Anche la forma è riconoscibile: il Toscano T è robusto, con una pancia pronunciata e punte maggiorate. A completare la lavorazione sono una lunga fermentazione e la stagionatura, due passaggi che rispettano i tempi con cui il Toscano viene prodotto da oltre due secoli. Nello stabilimento di Lucca, infine, il nuovo sigaro viene realizzato a mano dalle sigaraie, secondo un mestiere tramandato da generazioni. Per Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, tutto questo si riassume in una parola, «Toscanotudine»: il legame tra persone, storie ed esperienze diverse unite dalla stessa passione.