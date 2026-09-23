Ci sono voluti due anni e le indicazioni di oltre 2.500 appassionati per creare il Toscano T, il nuovo sigaro di Manifatture Sigaro Toscano. Per la prima volta l’azienda di Lucca ha coinvolto direttamente gli iscritti al Club Amici del Toscano nella nascita di un prodotto, chiedendo loro di contribuire a definirne il carattere e persino come chiamarlo. La novità è stata presentata lunedì sera all’Excelsior Hotel Gallia di Milano e ha convinto gli appassionati chiamati a provarlo per la prima volta. Il sigaro che hanno assaggiato porta già nel nome il segno del lavoro fatto insieme: la T rimanda al marchio ma anche a tre parole scelte per raccontarne il carattere, tenacia, talento e trasformazione. Alla prova della fumata emergono pepe rosa e frutti rossi, poi arrivano tostatura, quercia e frutta matura; nella parte finale prevalgono cuoio e pellame. Il gusto cambia progressivamente e restituisce il lavoro fatto sulla miscela senza allontanare il nuovo prodotto dalla tradizione cui appartiene.