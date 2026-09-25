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Malpensa, Marina Berlusconi fa impazzire la sinistra: "Che nome migliore potrebbe avere?"

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venerdì 25 settembre 2026
Malpensa, Marina Berlusconi fa impazzire la sinistra: "Che nome migliore potrebbe avere?"

1' di lettura

"La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?". Così Marina Berlusconi, interpellata dall'ANSA, nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier ricordando come fosse "un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti".

"Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano - aggiunge -. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni".

"Malpensa è un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini - osserva Marina Berlusconi -. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili".

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