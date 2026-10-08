Pd, esplode il caso Majorino: "Sempre contro di noi", "Cercati un avvocato"

Un affronto rivolto a tutti coloro che proprio ieri sera alle 18.30 si sono raccolti nella sinagoga di via Guastalla per commemorare tutte le donne, gli anziani e i bambini massacrati dai palestinesi tre anni fa. Fortunatamente però la presenza dello striscione a Lambrate è stata segnalata ai carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno prontamente provveduto a rimuovere l’odioso messaggio. Da segnalare comunque che la totale indifferenza dei pro-Pal nei confronti dell’anniversario di quello che è stato un vero è proprio pogrom non si è limitato all’inopportuno messaggio pro-Pal.

Nessuna pietà, nemmeno nel giorno in cui si ricorda la morte dei 1200 cittadini israeliani uccisi dai tagliagole di Hamas il 7 ottobre 2023. Questo il messaggio che evidentemente volevano lanciare i pro-Pal milanesi che ieri mattina hanno appeso a poca distanza da piazza Rimembranze di Lambrate l’ennesimo messaggio di sfida alla Comunità Ebraica meneghina . «7 ottobre con la rivoluzione palestinese» si leggeva «fino alla vittoria contro il sionismo e le guerre imperialiste, Palestina libera».

Tanto che ieri a piazza del Duomo il consueto capannello di filo-palestinesi sventolava come al solito le proprie bandiere quando invece, almeno per un giorno, avrebbe potuto per decenza farne a meno. Stesso discorso per l’Associazione Palestinesi d’Italia che sui social, invece di spendere qualche parole per i civili israeliani che hanno perso la vita per mano dei terroristi di Hamas, hanno invitato a scendere in tutte le piazze d’Italia il 10 ottobre al grido di «tre anni di genocidio, tre anni di distruzione, tre anni di complicità». Una manifestazione destinata a svolgersi in concomitanza con quella del centro sociale “Cantiere” intitolata «la fine del genocidio è la fine del sionismo» e prevista per le ore 16 in piazza della Repubblica.

Intanto alla commemorazione tenutasi nella sinagoga di via Guastalla ieri pomeriggio alle 18.30 i grandi assenti erano - anche se ufficialmente invitati - il Sindaco Giuseppe Sala e la vice sindaco Anna Scavuzzo. Presente invece la senatrice Liliana Segre è numerosi politici italiani tra i quali il senatore Maurizio Gasparri che ha dichiarato come «la difesa degli ebrei nel mondo e dello stato d'Israele sua un dovere delle democrazie».

Duro anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha parlato di «antisemitismo strisciante contro il quale bisogna alzare la voce e combattere con tutte le forze». Polemico invece il presidente della Comunità ebraica Walker Meghnagi. «Rompere il gemellaggio con Tel Aviv? Majorino è sempre contro gli ebrei» ha spiegato il presidente «non mi stupisco, tutti quelli che lo conoscono non si stupiscono». Un attacco durissimo a cui il Capogruppo Pd in Lombardia risponde tombale senza lasciare spazio alle interpretazioni: «Si cerchi un avvocato».

Intanto i presenti sono tornati sulle scritte in Lambrate. «Lo sciacallaggio nei confronti della memoria di chi perse la vita il 7 ottobre del 2023 è un atto di vera e propria barbarie» dichiara la vice Presidente della Comunità Ebraica Milanese Dalia Gubbay «spero che almeno di fronte a un tale atto di inciviltà chi ancora esita nel condannare apertamente i pro-Pal si decida a prendere una posizione chiara e netta». Indignato anche il Direttore del Museo della Brigata Ebraica Davide Romano. «Voglio esprimere la mia più ferma condanna per le scritte comparse a Milano che inneggiano al massacro del 7 ottobre» spiega il direttore «esaltare un atto di terrorismo è un atto aberrante così come chi trasforma lo stupro, la tortura e l’assassinio di civili in un simbolo da celebrare non sta facendo politica, sta legittimando la barbarie».