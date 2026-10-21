Milano, maranza bruciano il Tricolore in piazza Duomo: ecco il video-choc

Di quanto accaduto in piazza Duomo a Milano si è parlato a lungo e si è scritto tutto il possibile e immaginabile. Ma in queste ore sui social è spuntata un video che spiega perfettamente cosa pensano i maranza nordafricani del nostro Paese. Il nostro Tricolore bruciato in pubblica piazza. La bandiera del Paese che li ha accolti, ridotta così. Mentre i loro compagni sventolano, proteggono e issano le bandiere della Palestina. "Bruciano la bandiera dell'Italia - il commento di Silvia Sardone della Lega, che ha ricondiviso il video su Instagram -. Non meritano di stare nel nostro Altre scene vergognose da Milano durante i giorni di guerriglia: qui giovani maranza bruciano il tricolore. Questa gentaglia odia l'Italia, fanno schifo!".

Sotto al video condiviso dalla Sardone, in tanti hanno lasciato commenti pieni di sdegno: "Parlo da immigrata, da cubana che vive da 26 anni in questo meraviglioso Paese… e tutto questo mi fa MALE, davvero tanto!", "A questo però non è razzismo?", "Ma vorrei capire chi li trattiene??? Ma ANDATEEEEEEE", "Togliere i sussidi alle famiglie dei maranza e con i miliardi risparmiati ridurre il prezzo di cibo e carburanti!", "Nessuno li trattiene FUORI-AFUERA tutta la famiglia se ne ritornano a casa loro prima di subito", "Vilipendio alla bandiera, è reato penale. C’è l’arresto fino a 2 anni".