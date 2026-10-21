L'Aria che tira, scintille Ravetto-Salis: "Ce la fa o no?", "Becera propaganda"

"Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economica, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, sempre più persone che devono scegliere se pagare l'affitto o se invece fare la spesa; esiste il razzismo sistemico, questa è violenza, la segregazione scolastica è violenza, la discriminazione è violenza": Ilaria Salis lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, a proposito di quanto successo nelle piazze italiane lo scorso weekend, quando diverse città sono state travolte da violenza, devastazioni e saccheggi.

A interromperla ci ha pensato Laura Ravetto di Futuro Nazionale, che le ha chiesto: "Ce la fa a dare solidarietà alle Forze dell'Ordine?". "Mi lascia finire il discorso o no? - ha replicato l'eurodeputata di Avs - E lei ce la fa a condannare la violenza economica a cui sono sottoposte sempre più persone in Italia o pensa che sia una cosa giusta che ci siano persone che non arrivano a fine mese? Lei non ce la fa". La Ravetto, però, ha insistito: "Ma lei rappresenta le istituzioni, ce la fa a dare solidarietà allo Stato contro i criminali?". "Mi deve lasciare parlare, io al gioco della vostra becera propaganda non ci sto!", ha chiosato la Salis alzando i toni.