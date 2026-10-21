Libero logo
Abbonamento Digitale

L'Aria che tira, scintille Ravetto-Salis: "Ce la fa o no?", "Becera propaganda"

di
Libero logo
mercoledì 21 ottobre 2026
L'Aria che tira, scintille Ravetto-Salis: "Ce la fa o no?", "Becera propaganda"

1' di lettura

"Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economica, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, sempre più persone che devono scegliere se pagare l'affitto o se invece fare la spesa; esiste il razzismo sistemico, questa è violenza, la segregazione scolastica è violenza, la discriminazione è violenza": Ilaria Salis lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, a proposito di quanto successo nelle piazze italiane lo scorso weekend, quando diverse città sono state travolte da violenza, devastazioni e saccheggi.

A interromperla ci ha pensato Laura Ravetto di Futuro Nazionale, che le ha chiesto: "Ce la fa a dare solidarietà alle Forze dell'Ordine?". "Mi lascia finire il discorso o no?  - ha replicato l'eurodeputata di Avs - E lei ce la fa a condannare la violenza economica a cui sono sottoposte sempre più persone in Italia o pensa che sia una cosa giusta che ci siano persone che non arrivano a fine mese? Lei non ce la fa". La Ravetto, però, ha insistito: "Ma lei rappresenta le istituzioni, ce la fa a dare solidarietà allo Stato contro i criminali?". "Mi deve lasciare parlare, io al gioco della vostra becera propaganda non ci sto!", ha chiosato la Salis alzando i toni. 

"Ce la fa o no?", "Becera propaganda": scintille tra la Ravetto e la Salis a L'Aria che tira, guarda qui il video

Porta a Porta, Bignami sbotta con il piddino Taruffi: "A Bologna i centri sociali esprimono il vice sindaco"

Volano stracci a Porta a Porta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, e il responsabi...
tag
l'aria che tira
laura ravetto
ilaria salis

Ecco la sinistra Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?"

Solite critiche Ilaria Salis aizza ancora le piazze: "Il prossimo passo sarà la licenza di sparare sulla folla?"

Dopo gli scontri Scontri, Bignami asfalta la sinistra: "Con personaggi come Salis e Landini..."

ti potrebbero interessare

Per i manifestanti a volto coperto arriva il riconoscimento biometrico. FdI: "Non pensate di farla franca"

Per i manifestanti a volto coperto arriva il riconoscimento biometrico. FdI: "Non pensate di farla franca"

Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?"

Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?"

Redazione
Sergio Mattarella, l'appello: "Tempi tumultuosi, ai giovani non ci si può rivolgere con indifferenza"

Sergio Mattarella, l'appello: "Tempi tumultuosi, ai giovani non ci si può rivolgere con indifferenza"

Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

Sondaggio Bidimedia, FdI non si ferma più: psicodramma a sinistra. E Vannacci cola a picco

Redazione