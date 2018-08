Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme? La dichiarazione d'amore: "E' bellissima, è l'unica che..."

Fabrizio Corona e Nina Moric sono insieme in Puglia, con il figlio Carlos. Per la prima volta dopo tanti anni c'è un riavvicinamento tra i due. Tanto da far sospettare un ritorno di fiamma a leggere la doppia intervista su Chi. Dice Corona: "Eccoci io, Nina, che è davvero bella, più bella che mai, e Carlos, il mio sangue, il mio tutto. Quando li ho rivisti insieme ho sentito il cuore. È come se avessi pulito o cancellato rabbia e voglia di andarmene ogni cinque minuti, "ho sentito la mia famiglia e mi sono sentito amato anche io".

"Dopo aver fatto volare coltelli e asce di guerra, era giusto far vincere la parola amore, che, badate bene, in me non si è mai spenta", confessa Nina. "Dio ci ha dato una nuova opportunità. Lo trovo un segno dal Cielo. Nostro figlio è il dono, noi dobbiamo dare la vita per lui e lo proteggeremo". Continua Corona: "Io non sono un santo, ma Nina si è accompagnata con una persona che non l'ha aiutata. Non voglio nemmeno nominarlo (Luigi Favoloso, ndr). Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri. Fino alla fine dei miei giorni ho una certezza: Nina sarà l'unica donna che mi ha reso padre. Non succederà mai più. Questo la rende unica. Per questo per lei voglio e vorrò esserci sempre".