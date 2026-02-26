Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Fabrizio Corona tormenta Elettra Lamborghini? Il sospetto

di
Libero logo
giovedì 26 febbraio 2026
Sanremo 2026, Fabrizio Corona tormenta Elettra Lamborghini? Il sospetto

1' di lettura

"Questo è quello che sento da camera mia... Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla": Elettra Lamborghini, che da due giorni lamenta di non riuscire a dormire a Sanremo per via del baccano proveniente da festini vicini all'hotel, ha deciso di pubblicare un audio in una storia Instagram in cui si sente in maniera distinta il rumore cui si riferisce nelle sue lamentele. 

"Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte... Aiutatemi a fargli abbassare la musica non è possibile... davvero non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che era esausta", ha scritto ancora la cantante, che quest'anno è in gara all'Ariston con "Voilà". A una delle serate con musica alta di cui si è lamentata la Lamborghini avrebbero partecipato, come è emerso dai social nelle ultime ore, il dj Alessandro Basciano e Fabrizio Corona. Li si vede entrambi nelle storie Instagram del locale. 

Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata. Sale lo share, chi risolleva Conti

Nove milioni di telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, con ascolti in leggero calo rispetto ...

L’ipotesi che sia stato proprio quel party a tormentare Elettra nella notte sta facendo discutere parecchio sui social. Durante la serata di Sanremo di ieri, mercoledì 25 febbraio, la Lamborghini ha portato la polemica anche sul palco dell'Ariston, scherzando sul fatto che se i festini non fossero fermati li avrebbe fatti "smettere personalmente, anche in ciabatte".

Sanremo 2026, "che cavolo stai dicendo": Pausini infilza Conti, Ariston in tilt

Sono solo "canzonette", dicono di Sanremo. Il Festival, però, è capace di regalare sempre moment...
tag
elettra lamborghini
sanremo 2026
fabrizio corona
alessandro basciano

Inviato scatenato Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"

Sanremo 2026 Sanremo 2026, i controlli e le bonifiche della polizia al teatro Ariston

Non ci siamo... Sanremo 2026, poco show, canzoni così e nessuna risata: perché il Festival è moscio

ti potrebbero interessare

Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"

Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"

Sanremo 2026, poco show, canzoni così e nessuna risata: perché il Festival è moscio

Sanremo 2026, poco show, canzoni così e nessuna risata: perché il Festival è moscio

Fabrizio Biasin
Sanremo 2026, la co-conduzione di Laura Pausini vi convince?

Sanremo 2026, la co-conduzione di Laura Pausini vi convince?

Sanremo 2026, Ermal Meta: "Qual è la vera bestemmia", attacco frontale a Israele

Sanremo 2026, Ermal Meta: "Qual è la vera bestemmia", attacco frontale a Israele

Redazione