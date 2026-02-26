Sanremo 2026, Fabrizio Corona tormenta Elettra Lamborghini? Il sospetto

"Questo è quello che sento da camera mia... Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla": Elettra Lamborghini, che da due giorni lamenta di non riuscire a dormire a Sanremo per via del baccano proveniente da festini vicini all'hotel, ha deciso di pubblicare un audio in una storia Instagram in cui si sente in maniera distinta il rumore cui si riferisce nelle sue lamentele.
"Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte... Aiutatemi a fargli abbassare la musica non è possibile... davvero non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che era esausta", ha scritto ancora la cantante, che quest'anno è in gara all'Ariston con "Voilà". A una delle serate con musica alta di cui si è lamentata la Lamborghini avrebbero partecipato, come è emerso dai social nelle ultime ore, il dj Alessandro Basciano e Fabrizio Corona. Li si vede entrambi nelle storie Instagram del locale.
L’ipotesi che sia stato proprio quel party a tormentare Elettra nella notte sta facendo discutere parecchio sui social. Durante la serata di Sanremo di ieri, mercoledì 25 febbraio, la Lamborghini ha portato la polemica anche sul palco dell'Ariston, scherzando sul fatto che se i festini non fossero fermati li avrebbe fatti "smettere personalmente, anche in ciabatte".