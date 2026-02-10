Marina Berlusconi stronca Fabrizio Corona: "Falsissimo e noiosissimo"

Continua la polemica a distanza - e la battaglia legale - tra Fabrizio Corona e la famiglia Berlusconi. L'ex re dei Paparazzi si è lanciato in un'offensiva senza precedenti dopo che ha fatto scoppiare il caso Alfonso Signorini. Da qui è nato un conflitto a suon di colpi mediatici - ma non solo - che è culminato - per il momento - con l'oscuramento di tutti i canali dell'autore di falsissimo, una rubrica che si propone di raccontare la vera informazione. A volte con l'utilizzo di gossip o conversazioni via WhatsApp.

Marina Berlusconi è stata intervistata dal Corriere della Sera. Alla figlia del Cavaliere è stato chiesto di commentare il caso Corona. E lei ha confessato di aver anche guardato una puntata di Falsissimo, ma di non essere rimasta entusiasta. "Guardi - ha detto -, mi hanno costretto a vederne una puntata… devo dire che, oltre che falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo…".