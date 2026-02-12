Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

La Pennicanza, Fiorello confessa: "Fabrizio Corona? Un'amica non mi parla più"

di
Libero logo
giovedì 12 febbraio 2026
La Pennicanza, Fiorello confessa: "Fabrizio Corona? Un'amica non mi parla più"

1' di lettura

Da quando Fabrizio Corona, con il suo Falsissimo, ha accusato Alfonso Signorini e mezza Mediaset, non si fa che parlare dell'ex re dei paparazzi. A Corona sono stati chiusi tutti i canali sui social e su Youtube. E del caso ne ha parlato anche Fiorello nel corso di una delle sue puntate di La Pennicanza - il programma di intrattenimento televisivo in onda su Rai Radio 2 -, in cui si è lanciato in un'esilarante imitazione dell'ex fotografo. Per qualcuno, però, potrebbe avere esagerato questa volta. "C'è una amica che non mi parla più", ha confidato Fiorello ai telespettatori. Ed è subito partito il toto nome per scoprire di chi stesse parlando il comico siciliano.

Ma chi è questa fantomatica amica che non parla più a Fiorello? Non c'è nulla di certo. Si possono fare solo delle ipotesi. I nomi che l’ex re dei paparazzi ha fatto di più nella sua serie di video contro Mediaset sono Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Il comico e conduttore de La Pennicanza, però, non ha fatto alcun nome, quindi potrebbe essere chiunque. Resta il fatto, però, che Fiorello con le sue imitazioni continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. 

tag
fabrizio corona
fiorello
la pennicanza

Dopo la polemica Sanremo 2026, Carlo Conti e la lezione alla sinistra: "Perché avevo scelto Andrea Pucci"

La figlia del Cav Marina Berlusconi stronca Fabrizio Corona: "Falsissimo e noiosissimo"

La gag della "Pennicanza" Fiorello show: è più Corona di Corona

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?"

Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?"

Concita De Gregorio, l'elogio del centro sociale: "Spin Time è molto importante"

Concita De Gregorio, l'elogio del centro sociale: "Spin Time è molto importante"

Taratata, il guizzo di Paolo Bonolis: come torna in tv

Taratata, il guizzo di Paolo Bonolis: come torna in tv

Klaus Davi
Generale Vannacci scatenato contro Calenda: zaino, fucile e scarpone

Generale Vannacci scatenato contro Calenda: zaino, fucile e scarpone

Claudio Brigliadori