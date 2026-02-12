La Pennicanza, Fiorello confessa: "Fabrizio Corona? Un'amica non mi parla più"

Da quando Fabrizio Corona, con il suo Falsissimo, ha accusato Alfonso Signorini e mezza Mediaset, non si fa che parlare dell'ex re dei paparazzi. A Corona sono stati chiusi tutti i canali sui social e su Youtube. E del caso ne ha parlato anche Fiorello nel corso di una delle sue puntate di La Pennicanza - il programma di intrattenimento televisivo in onda su Rai Radio 2 -, in cui si è lanciato in un'esilarante imitazione dell'ex fotografo. Per qualcuno, però, potrebbe avere esagerato questa volta. "C'è una amica che non mi parla più", ha confidato Fiorello ai telespettatori. Ed è subito partito il toto nome per scoprire di chi stesse parlando il comico siciliano.

Ma chi è questa fantomatica amica che non parla più a Fiorello? Non c'è nulla di certo. Si possono fare solo delle ipotesi. I nomi che l’ex re dei paparazzi ha fatto di più nella sua serie di video contro Mediaset sono Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Il comico e conduttore de La Pennicanza, però, non ha fatto alcun nome, quindi potrebbe essere chiunque. Resta il fatto, però, che Fiorello con le sue imitazioni continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica.