Beppe Grillo è stato l'unico a poter parlare esplicitamente di Matteo Salvini sul palco di Italia 5 stelle al Circo Massimo di Roma. Chi prima di lui ci aveva provato, vedi Luigi Di Maio, ha solo ricevuto fischi e urla beduine da parte del pubblico. Il comico a briglie sciolte ha raccontato di un suo incontro con il leader della Lega, quando salutandolo gli ha passato al telefono sua madre. Grillo non si è fatto sfuggire l'occasione per piazzare una battuta: "Signora, salve, ma quel giorno perché non ha preso la pillola?".

E dopo la staffilata, sul leader della Lega sono piovuti elogi imprevedibili. E sì perchè a farli è stato proprio il comico, per la prima volta forse in vita sua impegnato a tessere le lodi di un politico di professione, che però ha un grande merito: "La lealtà". Un discorso appasionato e per pochi secondi anche serio, durante il quale il pubblico ha ascoltato in silenzio, forse più convinto di prima che l'alleanza di governo con chi è anche alleato con Silvio Berlusconi, forse non è la fine del mondo.