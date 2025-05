Bologna, condannata la famiglia della citofonata di Salvini

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di droga diverse persone della famiglia Labidi, di origine tunisina, alla cui abitazione, durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020 in Emilia-Romagna, aveva citofonato Matteo Salvini, a Bologna. Il celebre: "Scusi lei spaccia?". Frase che costò una selva di critiche sinistre al leghista. Frase che però i fatti hanno di fatto confermato.

A rispondere al citofono, era stato un minore appartenente alla famiglia, anche lui sotto accusa. Gli abitanti della casa di edilizia popolare a cui Salvini aveva citofonato sono stati condannati in quanto ritenuti componenti di un'organizzazione accusata di gestire lo spaccio in zona Pilastro a Bologna, reati commessi tra il 2019 e il 2020. Gli imputati erano in tutto 14. L'indagine, coordinata dai pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, era partita dall'omicidio di Nicola Rinaldi, ucciso nell'agosto 2019 in via Frati.