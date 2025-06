Festa della Repubblica, la banda giovanile "Anbima Lazio" suona per Mattarella

La banda giovanile Anbima del Lazio sarà ospite domani pomeriggio al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. La formazione bandistica si esibirà nei giardini del palazzo presidenziale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La direzione musicale dell’evento sarà affidata al M° Sandro Taglione.

L’invito al Quirinale rappresenta l’ennesima conferma dell’autorevolezza di ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) che rappresenta oltre 1500 complessi associati in tutta Italia di cui ben 100 nel Lazio.

A dare la notizia il presidente di Anbima Lazio, Alessio Colini. “Come Presidente Regionale di ANBIMA APS Lazio (non posso che essere emozionato e onorato di questa opportunità che ci è stata concessa e ringrazio con grande affetto la presidenza nazionale di Anbima Aps nella figura del Maestro Giampaolo Lazzeri. Inoltre ringrazio tutti i miei collaboratori della Giunta Regionale di Anbima ( il vice presidente Stefania Scarpulla, il segretario M° Elisasabetta Rea, il Consigliere Nazionale M° Paolo Grenga) che stanno lavorando in maniera impeccabile per la migliore riuscita. Un grande grazie va al Maestro Sandro Taglione e a tutti i ragazzi provenienti da diverse realta della regione, che da oltre due mesi stanno provando per questa occasione”.