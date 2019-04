Diego Fusaro contro il principe dei critici italiani, Aldo Grasso. Il filosofo del momento si è candidato a Gioia Tauro e Grasso scrive: “Fusaro pensa che in quella terra sia stato commesso un errore filosofico: è prevalso l’interesse della collettività su quello dell’individuo”. "Ora", replica Fusaro a Grasso su affaritaliani.it, "non pretendo che il signor Grasso legga e, magari, intenda i miei studi monografici su Marx e su Fichte. Sarebbe, forse, chiedere troppo a chi per mestiere deve compilare, su commissione, elzeviri la cui lunghezza è pari alla profondità. E tuttavia almeno le mie dichiarazioni sul caso di Gioia Tauro avrebbe, forse, potuto intenderle. Non ho mai sostenuto che l'interesse della collettività è prevalso su quello dell'individuo. Semmai il contrario. Ma tant'è. Mando, in ogni caso, un caro saluto a Grasso e gli dono una citazione: 'ci abbaiano, Sancho; segno che stiamo cavalcando!'".

Grasso aveva scritto di Fusaro: "Sulla tomba di Karl Marx c’è questo epitaffio: 'I filosofi si sono limitati a interpretare in modi diversi il mondo; si tratta ora di trasformarlo'. Il filosofo Diego Fusaro, marxista immaginario, teorico di un pensiero che mescola 'valori di destra e idee di sinistra', Gramsci e CasaPound, vuol diventare sindaco di Gioia Tauro: dalla turboteoria alla turboprassi".

Grasso parla di involontaria parodia. "Avete presente Gioia Tauro, la situazione drammatica del porto, la ’ndrangheta? Ebbene Fusaro pensa che in quella terra sia stato commesso un errore filosofico: è prevalso l’interesse della collettività su quello dell’individuo. Urca! Adesso ci pensa lui, con la lotta al postmoderno, alla globalizzazione, al turbocapitalismo apolide, alla contronarrazione demofila, qualunque cosa voglia dire. Il suo ultimo libro s’intitola Pensare altrimenti (altrimenti ci arrabbiamo!). Sì, per la filosofia c’è ancora da fare".