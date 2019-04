"Rom per Salvini. Inchiesta sui boss e la Lega nel Lazio" titola a tutta pagina Marco Travaglio su Il Fatto quotidiano. E ancora, si legge: "Due pentiti del clan Di Silvio confessano: 'Nel 2016 abbiamo fatto campagna elettorale a Noi per Salvini e ci hanno pagati per attaccare manifesti'". Nell'articolo vengono prese per buone le accuse contro contro il leader della Lega e i suoi colleghi di partito di un ex affiliato del clan che raccolta la sua versione sulle Comunali del 2016: "Voti comprati, finte scorte e l'attesa dei risultati al comitato". Una bomba di fango a orologeria su Matteo Salvini.