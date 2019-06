Francesco Monte, la rottura con Giulia Salemi? Spunta il fantasma di Cecilia Rodriguez

Anche se l'annuncio della loro rottura è ufficiale da qualche giorno né Francesco Monte né Giulia Salemi hanno proferito parola sul motivo della fine della loro storia. A farlo ci ha pensato Spy, il settimanale edito da Mondadori che è molto vicino alla ex coppia. Stando a quanto si legge sulla rivista a chiudere la relazione sarebbe stato Francesco con grande dispiacere della Salemi cotta da sempre di Monte fin dai tempo del suo Trono a Uomini&Donne.

"I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza nei suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine" si legge su Spy. La rivista ha poi aggiunto che: "Alcuni affermano che Monte, in realtà, ancora oggi non ha cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare nella sua Puglia, il passato con Cecilia Rodriguez”. Un pensiero che non sarebbe ricambiato dalla Rodriguez al momento felicemente fidanzata con Ignazio Moser con cui convive a Milano.