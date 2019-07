Un Paolo Becchi durissimo, senza peli sulla lingua. Nel mirino del filosofo ci finisce il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, pasdaran del fronte pro-immigrazione. Ma in questo caso, Fratoianni, finisce nel mirino per altro, per l'elogio di Alexis Tsipras, consegnato a Twitter dopo la sconfitta del suddetto alle elezioni in Grecia. "Alexis Tsipras resta uno dei protagonisti della politica e della sinistra europea, nonostante la sconfitta elettorale - scrive Fratoianni -. In solitudine ha provato a sfidare l'Europa della Troika, lasciato solo dai governi socialisti e dal governo italiano del Pd. Grazie Alexis", conclude. Il cinguettio viene rilanciato da Becchi, il quale commenta così, senza troppi peli sulla lingua: "Ci sono esseri umani che capiscono tutto, altri esseri umani che capiscono qualcosa, poi ci sono quelli che non capiscono un caz***". Ogni riferimento non è puramente casuale.

Di seguito, il tweet di Paolo Becchi: