L'Italia della politica si ferma per il video in diretta Facebook di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi, ma non Matteo Salvini. Mentre il premier incaricato si rivolge agli elettori del M5s per sminare il campo dal rischio del voto online sulla piattaforma Rousseau (se vinceranno i "no" al governo con il Pd, salteranno la trattativa e la sua poltrona), il leader della Lega che ha aperto la crisi prima di Ferragosto (contando sul voto anticipato come unica alternativa al governo Lega-M5s) è in Trentino dove stra trascorrendo alcuni giorni con sua figlia.











E pubblica la foto "con la mia principessa". Magia della montagna: per qualche ora, non c'è spazio per inciuci, teatrini e giochetti di potere.