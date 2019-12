Sardine, Gad Lerner e la ridicola difesa: "Molti di loro non sanno chi votare? È proprio quello il bello"

Le sardine, come lo stesso leader Mattia Santori ha più volte ammesso, in termini politici hanno ben poco idee. Il loro unico obiettivo? Fare fuori il nemico Matteo Salvini, ovvio. E se a molti questo nulla cosmico che caratterizza i pesciolini provoca un minimo di contrarietà, non si può dire lo stesso di Gad Lerner. Paladina della sinistra, la firma di Repubblica elogia in tutti i modi il movimento ittico.

E lo fa anche a suon di cinguettii: "Molte sardine non saprebbero per chi votare - riferisce anche lui -. Ma è proprio lì il loro bello: ci ricordano che in democrazia si può anche fare cittadinanza attiva, e perfino politica, senza la smania di venir eletti per poi comandare". Insomma un'ammissione chiarissima: questi giovani e non non sanno nemmeno di cosa parlano.