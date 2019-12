I grillini "sono assolutamente impreparati". A Omnibus il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri riflette sullo stato di salute del Movimento 5 Stelle e prende di mira Beppe Grillo: "Ha piazzato persone palesemente inadeguate messi lì da un comico che ama provocare. Vuole l'alleanza con il Pd anche perché lui stesso si candidò alle primarie dem". Poi il riferimento a Luigi Di Maio: "Ma ve lo immaginate lì in Libia a parlare con Haftar e al-Sarraj?". E proprio da Tripoli arrivano, per Di Maio, le notizie peggiori.





Impegnato nel complicatissimo dialogo con le due fazioni in guerra alle porte dell'Italia, con inevitabili e drammatiche conseguenze sulla gestione dell'immigrazione clandestina, il capo della Farnesina sarà chiamato ad affrontare mesi critici (sempre che il governo resti in piedi, ovviamente). Secondo Maurizio Molinari, direttore della Stampa ospite negli studi di La7, tra Libia e Italia ci saranno "rapporti difficili. Il nostro governo ha detto in modo chiaro di non far entrare soldati turchi in Tripolitania". Difficile, però, che basti Di Maio a convincere Erdogan a recedere dalle proprie mire di espansione geo-politica e militare nel Mediterraneo.