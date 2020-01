Michele Emiliano massacra Alfonso Bonafede: "Sulla prescrizione sembra Topolino in Fantasia"

Michele Emiliano con una battuta massacra il ministro della Giustizia: "Con tutto il rispetto Alfonso Bonafede sembra Topolino in Fantasia, quando cominciano a far partire le scope e succede il disastro. Lui deve organizzare la giustizia, è l'unica cosa che deve fare". In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, si parla di prescrizione e il governatore della Puglia ed ex magistrato asfalta il Guardasigilli: "Siamo obbligati a fare un processo per ogni notizia di reato. Se manteniamo questa obbligatorietà dobbiamo avere una forza organizzativa per fare i processi che non può essere quella attuale". E conclude: "Occorre aumentare il numero dei magistrati, potenziare le strutture giudiziarie e consentire che l'obbligatorietà abbia un decorso compatibile con la Costituzione".