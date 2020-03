Nicola Porro contro le Sardine: "Finite nel ridicolo. Ora è chiaro: create a tavolino da Repubblica"

02 marzo 2020 a

Le sardine sono già a fine carriera. A decretare la loro morte è il sondaggio di Ilvo Diamanti che ha posizionato Mattia Santori e pesciolini vari al 36 per cento. Cifra, questa, ben lontana da quella di fine anno, quando i sardinati vantavano sei punti di più. "Le sardine stanno finendo nel ridicolo, se n'è accorta anche Repubblica - commenta Nicola Porro i numeri usciti sul quotidiano di Carlo Verdelli -, questo dimostra che erano fenomeni fatti a tavolino da Repubblica stessa e da quegli intellettuali di sinistra che vogliono solo criticare".

Da godere, Santori sta seppellendo le sardine. Il sondaggio Diamanti: veloci verso il disastro

Poi il conduttore di Quarta Repubblica, in un video sul suo profilo Facebook, ricorda la comparsata del front-man ad Amici. Presenza criticata dagli stessi sostenitori e per la quale "cerchietto", come lo chiama Porro, aveva promesso di dimettersi da portavoce alla manifestazione di Pesaro (così come ricordato da Diamanti ndr). E invece? "E invece dov'è cerchietto? È ancora là ad Amici". Ma tanto per Santori e compagni ormai non c'è più nulla da fare, almeno in politica.