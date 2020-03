Matteo Renzi, confessione d'amore a Rivelo: "L'agenzia matrimoniale mia e di mia moglie? Gli scout"

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

a

a

Giacca blu e camicia bianca d’ordinanza. Matteo Renzi torna in tv e sceglie Rivelo, su Real time con Lorella Boccia, per raccontarsi. Strizzando l’occhio al gossip. Per la prima volta parlando di sua moglie, che fa la professoressa. Agnese è sempre stata lontano dalla vita pubblica di Renzi, senza interferire. “Mia moglie? È vero che ci siamo conosciuti durante gli scout. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale...”, dice l’ex premier. Che continua: “Anche mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Un’agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio”.

"Sono una persona molto credente. Lassù...". Virus, le (strane) parole del capo della Protezione civile

Poi aggiunge qualche dettaglio in più: “Il primo passo l’ho fatto io. Galeotta è stata una settimana bianca. Abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio...”. E, conclude: “Sono grato a mia moglie per aver tenuto una posizione che lì per lì non ho capito e forse nemmeno apprezzato, quando nel 2014 ha deciso di non trasferirsi e di non partecipare alla vita quotidiana romana... Una scelta per tenere al riparo i nostri figli Francesco, Emanuele ed Ester.”