La vita in diretta, Borrelli sul coronavirus: "Sono molto credente, qualcuno lassù..."

Emergenza-coronavirus. Se ne parla anche a La vita in diretta su Rai 1, il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che ospite anche un intervento di Angelo Borrelli. “Io credo che si debba apprezzare questa scelta del governo che ha messo al centro delle proprie decisioni l’integrità della vita umana e non altri interessi come l’attività economica e produttiva o la vita normale che si potrebbe continuare a fare”. Così il capo della Protezione Civile e responsabile dell'emergenza, l'uomo che abbiamo iniziato a conoscere per la lettura dei bollettini, Borrelli ha commentato l’ipotesi messa in campo dal governo circa la chiusura delle scuole (ipotesi poi confermata) e lo svolgimento delle partite a porte chiuse. “Io la vedo con fiducia, le istituzioni stanno facendo tutto quello che c’è da fare e noi dovremmo adottare un po’ di norme di precauzione, poi sono una persona molto credente, credo che qualcuno ci preservi anche da lassù”, ha concluso.