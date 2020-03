Stasera Italia, Alessandra Ghisleri: "Coronavirus? Cresce l'orgoglio italiano"

06 marzo 2020 a

In un intervento a L'aria che tira, su La7, Alessandra Ghisleri aveva snocciolato cifre di un sondaggio non lusinghiero per Matteo Salvini: Lega in calo, la sondaggista ha insistito sul fatto che le polemiche in ambito coronavirus, in un momento come questo, non piacciono agli italiani. Una sorta di velato consiglio al segretario del Carroccio. E la presidente di Euromedia Research, la sondaggista che non sbaglia mai, ha ribadito il concetto a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico di Rete 4. In collegamento, commentando l'emergenza-Covid-19, ha spiegato: "Sicuramente cresce l'orgoglio italiano. Lo si capisce dalle piccole cose, dalla voglia di rispettare le indicazioni e di uscire da questa crisi. Gli italiani ora non vogliono vedere la politica in campagna elettorale", ha concluso la Ghisleri.