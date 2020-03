Vittorio Feltri, la verità sulla rottura tra Berlusconi e la Pascale: "Ad Arcore qualcosa di burrascoso e strano"

07 marzo 2020 a

Non ci piace mettere il becco nelle questioni private delle persone, incluse le più importanti, nel senso di famose. Ma crediamo che chiunque in Italia avesse la convinzione che Francesca Pascale, una bella ragazza napoletana, fosse molto cara a Silvio Berlusconi, per non dire la sua fidanzata, un termine antiquato. All' improvviso, dopo molti anni durante i quali pensavamo che il rapporto fra i due fosse consolidato, Forza Italia emette un comunicato per dire che l' ex premier, pur confermando l' affetto e l' amicizia con la Pascale, smentisce di avere e di aver avuto una relazione sentimentale o di coppia con lei. Siamo rimasti basiti noi, ma anche Francesca, che tuttavia non entra nel merito della questione e si limita a dire di essere appunto stupita, e aggiunge in due parole che vorrà sempre bene al presidente. Intanto girano chiacchiere.

Si mormora che Silvio si sia legato a una parlamentare azzurra, Marta Fascina, calabrese e non priva di fascino. Vero o no che tutto questo sia, rimane il fatto inequivocabile che ad Arcore qualcosa di burrascoso o almeno di strano deve essere successo. Non sono affari nostri e non vogliamo dilungarci. Possiamo solamente confermare di avere stima di Francesca Pascale, alla quale auguriamo ogni bene e una vita felice, a prescindere dalle sue attuali vicende sentimentali.