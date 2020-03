Coronavirus, Paolo Liguori a Stasera Italia: "Non sappiamo nulla, dall'incubazione agli anticorpi"

07 marzo 2020 a

Paolo Liguori solleva una serie di questioni sul coronavirus che tutti ci poniamo in questi giorni di emergenza, domande alle quali nessuno può dare risposte. In diretta a Stasera Italia su Rete 4, il direttore di Tgcom24 è amarissimo nel riconoscere che: "Non conosciamo nulla di questo virus. E' un nemico difficilissimo". Continua Liguori: "Non sappiamo realmente quanto sia l'incubazione, se può essere preso una volta sola come il morbillo o invece più volte. Non siamo sicuri con certezza scientifica se il caldo lo farà passare. Siamo sicuri solo di una cosa, che possiamo rallentare o interrompere il contagio se rispettiamo le norme, se non facciamo assembramenti eccetera".