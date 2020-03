Che tempo che fa, Roberto Burioni sul coronavirus: "Una nuova resistenza. Attenzione: si muore"

09 marzo 2020 a

Uno dei protagonisti assoluti di questi giorni, Roberto Burioni. Protagonista suo e nostro malgrado: è una delle voci più ascoltate in Italia nei giorni dell'emergenza coronavirus. E il virologo era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 2, nella puntata in onda domenica 8 marzo. Burioni ha parlato di quella che "è una sorta di nuova resistenza che dobbiamo fare contro questo tiranno", che è il coronavirus. E la nuova resistenza è "evitare i contatti personali". E ancora, ha aggiunto: "Ci vuole costanza, ci vuole volontà. È un sacrificio, ma pensiamo a ciò che hanno fatto le altre generazioni. Adesso tocca a noi". Dunque, Burioni ha ribadito quanto sia sbagliato minimizzare l'allarme: "Purtroppo si muore per il coronavirus. Chiaramente uno di 20 anni si riprende meglio, ma non bariamo con le parole. Perché induciamo nelle persone la convinzione errata che questa malattia sia qualcosa che riguardi solo anziani e malati", ha concluso il virologo.