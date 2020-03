Coronavirus, Cacciari: "A Mattarella spetta indicare governo di salute pubblica"

09 marzo 2020 a

Il coronavirus preoccupa anche Massimo Cacciari, L'ex sindaco di Venezia, in diretta a Radio Capital su Circo Massimo, mette in guardia circa gli effetti dell’emergenza dal punto di vista economico e sociale. “Saranno di lungo periodo e per affrontarli sarà necessario una sorta di piccola rivoluzione politica ora la gestione all'emergenza sta nelle mani di autorità extra politiche e il governo sta seguendo queste indicazioni". A risentirne maggiormente il settore turistico che, secondo il filosofo, "verrà massacrato" così come accadrà alla filiera agro-industriale, Una situazione, questa, che richiederà "un po’ di tempo prima che l’immagine del prodotto italiano recuperi i livelli ante-crisi. Si tratta di affrontare buco del Pil di almeno 200-250 miliardi”.

Ma il coronavirus ha fatto emergere anche un altro aspetto, che “le varie riforme costituzionali pasticciate non hanno minimamente definito i rapporti tra poteri centrali e regioni e tutto questo non poteva che portare a questi casini tra decisioni del governo e regioni. Si tratta di una delle cause per cui non si è affrontata tempestivamente l’emergenza". Da una parte, infatti, alcuni governatori del Nord intenzionati fin dalle prime ore ad attuare misure restrittive, dall'altra l'esecutivo deciso a non generare "inutili allarmismi". Peccato che l'effetto sia stato l'opposto.

Poi Cacciari passa alle rassicurazioni: “L'Europa una mano la darà all’Italia, facendoci sforare del 3, del 4, del 10 per cento il deficit, ma poi il conto lo pagheremo noi. A Sergio Mattarella spetta l’indicazione per un governo di salute pubblica, finché non si vede una soluzione alle conseguenze dell’emergenza sanitaria". Insomma, le redini di questo esecutivo spettano a lui.