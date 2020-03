Domenica In, Mara Venier sul coronavirus: "Dobbiamo fare sacrifici, chi è positivo ed esce è un killer che cammina"

08 marzo 2020 a

a

a

Una Mara Venier magistrale rende un ottimo servizio pubblico in merito all'emergenza coronavirus che ha investito pesantemente l'Italia intera, ma soprattutto alcune regioni del Nord. A Domenica In la conduttrice veneta non si lascia andare a facili allarmismi né tantomeno al panico, ma restituisce al pubblico la situazione reale. "Dobbiamo osservare le regole tutti insieme perché è importante per le nostre famiglie, per gli altri e per noi stessi. Lo so che può essere difficile, però dobbiamo fare un po' di sacrifici, ne vale la pena per la salute di tutti. Se siamo uniti, possiamo vincere questo maledetto virus". La Venier ha poi invitato ad osservare le misure restrittive e soprattutto ha detto chiaramente che "chi è positivo ed esce da casa è un incosciente, un killer che cammina".