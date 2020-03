Coronavirus, Nicola Porro affonda Giuseppe Conte: "Adesso si sente Churchill"

09 marzo 2020 a

Già, ora Giuseppe Conte si atteggia a statista. Da più fronti gli è stata rimproverata una pessima gestione dell'emergenza coronavirus, per ultimo il caso della fuga di notizie di sabato sera circa l'istituzione di una nuova zona rossa che ha fatto scattare da Milano un esodo di massa verso il sud. E ora, come detto, Conte si atteggia a statista in una lunga intervista concessa a Repubblica in cui assicura maggiore attenzione in futuro e cerca, in modo piuttosto vano visti gli ultimi aggiornamenti, di rassicurare la popolazione. Un'intervista che Nicola Porro commenta nella sua consueta Zuppa di Porro, e lo fa con toni duri: "Surreale - premette il giornalista -: oggi Conte intervistato da Repubblica si sente Churchill. In realtà, dice Sallusti, assomiglia più a Badoglio", conclude tagliente.

La Zuppa di Porro, ecco il video