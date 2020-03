Live-Non è la D'Urso, Alba Parietti demolisce Paolo Brosio: "Socialmente pericoloso", lite sul coronavirus

09 marzo 2020 a

Duro scontro in diretta tra Paolo Brosio, il giornalista molto credente e devoto alla Madonna di Medjugorje, e Alba Parietti sulla sospensione delle messe per il rischio Coronavirus. “Bar, supermercati, ristoranti: tutto aperto, tranne le chiese? Via l’acqua santa, via la messa, vie le celebrazioni eucaristiche, via la possibilità ai fedeli di entrare in Chiesa", attacca Brosio in studio da Barbara D'Urso a Live non è la D'Urso. E ancora: “Non mi sembra che le Chiese siano focolaio di Coronavirus. È una follia. Siamo diventati un popolo di pagani. Che fede abbiamo in Cristo?”.

Una posizione non condivisa dagli altri ospiti presenti in studio. In primis da Alba Parietti: “Sei socialmente pericoloso se dici una cosa così”. E poi Gianluigi Nuzzi: “Per avere un po’ di pubblicità strumentalizzi queste storie”.