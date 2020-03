Grande Fratello Vip, Valeria Marini abbandona? Retroscena: la lite con Antonella Elia per colpa di un uomo

Francesco Fredella 09 marzo 2020 a

Adesso la presidentessa è pronta a lasciare. Vuole mollare tutto. Valeria Marini molla per davvero il Grande Fratello Vip? La prima donna del Bagaglino è stanca. Lo dice confessandosi con altri inquilini della casa, che restano senza parole all'improvviso. Accarezza l’idea di andare via.

La lite tra Valeria e Antonella, di sicuro, ha lasciato tutti senza fiato negli ultimi giorni peggiorando l’umore degli inquilini della casa. Tra loro sono volate parole grosse per futili motivi, che sarebbero - secondo indiscrezioni - legati a vecchie ruggini. E ieri dalla d’Urso, al Live, è arrivata la testimonianza di Marco Senise (ex volto di Forum) che ha confermato i rumors degli ultimi giorni: la lite tra la Elia e la Marini è stata provocata da una vecchia gelosia di Antonella che vide il suo ex (appunto Senise) paparazzato con la Marini alla prima del Bagaglino. Un vero polverone.

Alla fine Valeriona, dopo aver esternato la voglia di tornare a casa, fa retromarcia: è tutto uno scherzo. La Marini non intende mollare. Come dire: lascio? No, raddoppio! E la Elia deve farsene una ragione. Il gioco continua.