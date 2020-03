Coronavirus, la denuncia di Alessandra Mussolini: "Il numero verde della Regione Lazio? Non funziona"

09 marzo 2020 a

Non bastava la repentina diffusione del coronavirus. Molte regioni, nel mettere in atto alcune misure preventive, dimostrano tutte le falle del sistema italiano. A denunciare la situazione è Alessandra Mussolini che, in un post su Twitter, scrive: "Segnalo la impossibilità di contattare il numero verde 800118800 dedicato a chi rientra nella Regione Lazio dalle zone rosse". Un messaggio chiarissimo che va dalla parte opposta di quanto promesso fino ad ora, ossia fermare l'epidemia che sta mettendo in ginocchio il Paese.

Il numero telefonico era stato annunciato dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: “La prossima settimana sarà decisiva - andava dicendo -, per capire se le iniziative di contrasto messe in campo saranno state efficaci; coordinamento con i prefetti e linee guida per la gestione dei percorsi di emergenza sono altre misure messe in campo, così come l’istituzione di un numero verde 800118800 che è attivo dal 27 febbraio scorso, al quale rispondono 40 medici e che dall’inizio della sua istituzione ha ricevuto oltre 8000 telefonate". Peccato però che ora sembra non funzionare.