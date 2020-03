Coronavirus, Vittorio Sgarbi contro Burioni e Conte: "Chi ca*** sono? Questo è il virus del buco del c***"

09 marzo 2020 a

Vittorio Sgarbi scatenatissimo su Youtube attacca tutti dagli esperti ai politici per queste misure estreme sul coronavirus. Per il critico d'arte è solo "un'influenza". "Chi ca*** è Burioni?", sbotta Sgarbi in un video-messaggio: "Chi ca*** è Pregliasco?". E ancora: "Non credo a questa gente. Questo è il virus del buco del c***". Non credo al Coronavirus, ci deve essere qualche cosa dietro, non possiamo cambiare la nostra vita per qualcuno a cui è venuto il raffreddore. Non c'è un ca***, dovete andare a fare in c***, chi ca*** è Conte? Un consiglio di cogli*** che dice quello che devo fare io. Casalino parla del virus... Io non scherzo, spero che mi ascoltiate molto, sono un zucche vuote, capre. Questo è il capravirus che ha preso il loro cervelli del ca***".