Coronavirus, il tribunale di Milano decide la sospensione del processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi

Buone notizie, dal fronte giudiziario per Silvio Berlusconi. Il coronavirus rallenta una delle vicende giudiziarie che hanno creato più difficoltà all'ex premier: il, processo Ruby ter, quello che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari nella vicenda che vede protagonista Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby. Un rinvio di tre mesi per il processo a carico di Berlusconi e altri 28 imputati.

Lo ha deciso lunedì 9 marzo in aula la settima sezione penale di Milano sulla base dei provvedimenti anche ministeriali emanati in questi giorni per l'emergenza Covid-19. Il processo è stato aggiornato all'8 giugno, con sospensione della prescrizione, ma è stata prenotata anche la data del 20 aprile per verificare se ci saranno le condizioni o meno per riprendere già quel giorno.