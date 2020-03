Nicola Porro, il video dalla quarantena: molta tosse e febbre alta, battaglia contro il coronavirus

10 marzo 2020 a

Contagiato dal coronavirus. Si parla di Nicola Porro, il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 nonché firma de Il Giornale. Porro ha spiegato in un intervento sul quotidiano di via Negri di non avere idea di come si sia preso il Covid-19. Dunque, a La Zanzara di lunedì 9 febbraio, in collegamento ha spiegato di essere stato sempre molto attento, di avere fatto la vita meno mondana possibile, eppure anche lui ora è tra i positivi. E così, dalla sua quarantena casalinga, Porro si racconta nella sua consueta Zuppa di Porro, il video-blog che quotidianamente cura. Faccia un poco tirata e parecchia tosse, ma il mitico Nicola non molla di un centimetro. Anche se la febbre è alta, 38,5 gradi. Sempre a La Zanzara, Porro aveva affermato: "Sto bene, spero solo di non aver bisogno del respiratore. In quel caso andrei allo Spallanzani, che mi sembra in assoluto la struttura migliore".