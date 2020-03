Nicola Porro risponde a Maria De Filippi: "Amici narcisetto, gigantesca stupidaggine di un mio collaboratore"

03 marzo 2020 a

"Non condivido minimamente ciò che ha scritto un mio collaboratore". Nicola Porro risponde a Maria De Filippi e fa rientrare il caso Amici a Mediaset. Il conduttore di Quarta Repubblica, sul suo sito, aveva bombardato la presenza di Mattia Santori e delle sardine al talent di Canale 5.

Un abbinamento perfetto, ironizzava, perché "programma narcisetto" proprio come gli anti-Salvini. La De Filippi non l'aveva presa bene, rispondendo per le rime e invitando Porro a "informarsi" sullo show e sui suoi allievi. Un caso diplomatico che Porro risolve così, via Instagram, prendendo le distanze dal suo collaboratore che ha espresso un'opinione evidentemente personalissima. "Scrivere che Amici sia un programma di narcisetti più speranzosi che talentati è una gigantesca stupidaggine. Irrispettoso soprattutto dei tanti ragazzi che sono passati e passeranno da Amici". "Resto della mia idea sulla vacuità delle sardine - sottolinea ancora il giornalista -, ma questo è un altro discorso". Chiusura ironica, ma non troppo: "Visto il mio temperamento piuttosto fumantino avrei reagito con molto meno signorilità di quanto hai fatto tu ad affermazioni così gratuite".