Fuori dal Coro, l'infettivologo Galli: "In quarantena il 70% degli infetti, altrimenti 3 settimane inutili"

Parole spaventose, quelle pronunciate dal professor Massimiliano Galli a Fuori dal Coro. L'esperto ed infettivologo, al programma di Mario Giordano nella puntata in onda su Rete 4 martedì 10 marzo, fa il punto sull'emergenza coronavirus. E spiega chiaro e tondo: "Se non siamo in grado di intervenire, monitorare e quarantenare almeno il 70% delle persone certamente infettate, non si potrà bloccare l'epidemia nell'arco di tre mesi". Insomma, cifre importanti, pesantissime: in quarantena almeno il 70% delle persone certamente infettate. Una sfida difficilissima, per la quale forse è necessario adottare le misure proposte da Attilio Fontana per la Lombardia: serrata totale per almeno 15 giorni.