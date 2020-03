Coronavirus, gaffe per Enrico Mentana: "Impossibile che arrivi in Italia". Scatta il linciaggio

11 marzo 2020 a

Scivolone per Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, lo scorso 29 gennaio si pronunciava così sul coronavirus: "Invredibile, ma vero. Tanta gente turbata dall'improbabile eventualità che il virus arrivi dall'Italia è corsa in farmacia a comprarsi una mascherina. E...". Questo il post pubblicato su Facebook e che ha immediatamente generato i commenti più disparati.

Tra i tanti spunta quello di un utente che attacca: "Quindi a guidare il Tg La7 ci sono due geni: il direttore e il vicedirettore". E ancora, un altro che ironizza: "Premio 'era meglio se stava zitto'". Non è la prima volta che Mentana si imbatte in piccole gaffe come quella su Matteo Salvini e il caso Gregoretti. In quell'occasione il direttore si trovò di fronte a un titolo di testa inesatto, che subito liquidò con le sue scuse.