Sondaggio Mentana, chi vola e chi sprofonda prima dei referedum: ecco le cifre

A distanza di sei giorni dai referendum su lavoro e cittadinanza cari alla sinistra, si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, come illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione del telegiornale delle 20. La forza politica della premier resta stabile al 30,5%. Al secondo posto, con oltre 7 punti di differenza, c'è il Partito democratico di Elly Schlein che, pur guadagnando uno 0,3 in una settimana, resta comunque al di sotto del 25%. Ora è al 23,1. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 12,4.

A seguire ecco la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,2 e si porta all'8,2% dei consensi; Forza Italia di Antonio Tajani che invece guadagna lo 0,1 e sale all'8,1%; e Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che perde lo 0,1 e scende così al 6,4.