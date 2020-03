Daniela Santanchè contro Beppe Sala: "Vergogna, vigili sguinzagliati a far multe quando la gente non può uscire"

11 marzo 2020 a

Una vera vergogna. L'Italia è tutta ferma perché zona rossa e qualcuno se ne approfitta. A denunciare quanto sta avvenendo in queste ore in Lombardia, ormai piegata dal coronavirus, è Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia, con tanto di video allegato, cinguetta: "Priorità. Mentre la Nazione è in emergenza, le terapie intensive in affanno, i contagi in aumento, l’economia in ginocchio e le famiglie in difficoltà, nella periferia di Milano sguinzagliano gli ausiliari perché multino. Quando la cassa conta più dei cittadini".

Proprio così. Il "fattaccio" avviene a poche ore di distanza dalla proposta, da parte del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, di stop a mutui e tasse per privati e famiglie. Ma se quello evidenziato dalla Santanchè è l'inizio, andiamo bene.