Coronavirus, Alberto Dandolo su Dagospia: "Ricoverato per 36 ore, in corsia il caos. State a casa"

11 marzo 2020 a

a

a

Alberto Dandolo con un post pubblicato su Instagram e ripreso da Dagospia, per cui scrive, ha raccontato il suo ricovero per 36 ore perché sospettato di aver contratto il coronavirus: "Solo questa mattina, dopo 36 ore di ricovero, ho potuto tirare un sospiro di sollievo avendo ricevuto l' esito del tampone ( test ripetuto 2 volte ) e quello di tutta una serie di accertamenti, che conferma la mia negatività al Covid-19. Oggi la conferma definitiva della negatività. quindi da qualche ora sono a casa. non sono obbligato alla quarantena, ma cercherò di uscire solo per far la spesa. e' probabile, Mi hanno detto i medici, che nelle scorse settimane sia entrato in contatto con il virus in forma lieve e che il mio sistema immunitario sia stato in grado di combatterlo. sta di fatto che è tutto ok".

Contagio in redazione, la verità sullo stop di Detto Fatto. Ma Bianca Guaccero sta bene

Infine l'appello finale sul noto social, pubblicato anche da Dagospia, il sito di informazione per cui lavora Dandolo: "Vi prego di rimanere a casa. ho visto con i miei occhi quanto sia complessa e grave la situazione. siamo al collasso. vi prego! Volevo poi ringraziare Melania Rizzoli e Selvaggia Lucarelli, Loro sanno perché. e soprattutto un enorme, sconfinato grazie agli eroi che ho incontrato al policlinico di Milano. dal primario, ai medici, infermieri e inservienti. siete degli eroi veri".