Detto Fatto, Bianca Guaccero diserta: "Puntata specialissima", le voci sull'assenza

Niente Bianca Guaccero in studio nella puntata di oggi di Detto Fatto, venerdì 6 marzo. Una puntata "specialissima", come ha spiegato la diretta interessata congedandosi dal pubblico alla vigilia. Il punto è che, come rivela TvBlog, la Guaccero diserterà la conduzione del programma di Rai 2 per preparare Una storia da cantare, lo show che conduce insieme ad Enrico Ruggeri il sabato sera su Rai 1. Al posto di Bianca Guaccero, al timone di detto fatto, dovrebbe esserci eccezionalmente la modella curvy Elisa D'Ospina, una presenza quasi fissa della trasmissione. Insieme a lei Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. La Guaccero dovrebbe tornare alla conduzione da lunedì, 9 marzo. Nel frattempo, godetevi questa puntata "specialissima"...