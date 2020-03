Detto Fatto, tutta la verità sullo stop: contagio in redazione, ma Bianca sta bene

11 marzo 2020 a

Si è scoperto che una truccatrice che lavora alla Rai di via Mecenate a Milano è positiva al coronavirus. Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni. Lo rivela il sito Dagospia. Negli scorsi giorni la conduttrice del programma Bianca Guaccero aveva avuto la gastroenterite e sui siti si era parlato di un contagio anche per lei.

L'attrice non si è ancora ripresa del tutto e ha deciso di restare a casa più del dovuto. La 39enne ha però fatto chiarezza sui social network riguardo la sua situazione di salute. La Guaccero è stata messa k.o. da una brutta gastroenterite che l’ha colpita domenica pomeriggio, dopo l’ultima puntata di Una storia da cantare. Proprio per lo show del sabato sera aveva momentaneamente mollato la conduzione di Detto Fatto lo scorso venerdì: il suo rientro era atteso lunedì 9 marzo ma i problemi di stomaco non le hanno lasciato scampo.