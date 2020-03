Domenica In, la promessa di Mara Venier: "Appena finisce tutto...", roba piuttosto estrema

11 marzo 2020 a

Anche Mara Venier si appella ai giovani in questi giorni difficili. "Lo dico sempre anche a mio nipote Giulio che ha 17 anni: abbiate coscienza, fermatevi anche voi, per qualche settimana piantatela di uscire, di far festa. Fate un sacrificio, sarà un mese senza drink?" si interroga in un'intervista al settimanale Oggi, dove la conduttrice di Domenica In non ha potuto fare a meno di parlare di coronavirus.

E ancora, sempre sui ragazzi, ma questa volta in un post su Instagram: "I giovani sanno che non dico mai cavolate. Di me si fidano". Per poi promettere: "Quando tutto questo sarà passato faremo un grande abbraccio collettivo, una cena infinita tutti insieme. Ah, io m’embriaco!"