Coronavirus, l'ex tronista di Uomini e donne Leonardo Greco in terapia intensiva: "Nel giro di pochi giorni..."

Il coronavirus ha contagiato anche un ex di Uomini e donne. L'ex tronista Leonardo Greco è risultato positivo al test ed è ora ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Sacco di Milano. Il 37enne, che lavora come vocalist, speaker ed organizzatore di eventi, è ovviamente isolato e nessuno dei parenti può andarlo a trovare, mentre la fidanzata, infermiera in una clinica privata sempre a Milano, è in quarantena. "Leonardo ora sta meglio, sta rispondendo bene alla terapia e sono sicura che è in buone mani, ma non vedo l’ora che torni”, ha spiegato la ragazza a Today, sottolineando come l'ex tronista sia stato sempre un grande sportivo.

“Sabato 29 febbraio, Leonardo provava un senso di malessere - ha raccontato la fidanzata -, poi domenica primo marzo è arrivata anche la febbre. La sera stessa ha iniziato ad avere una brutta tosse secca. Gli ho dato la solita tachipirina e, nei giorni seguenti, lo sciroppo. Mercoledì 4 marzo, però, vedendo la febbre persistere e la tosse peggiorare, abbiamo consultato il nostro medico di base e dopo abbiamo chiamato il 112″, Una volta visitato dagli operatori, l'ex tronista è rimasto in quarantena a domicilio, senza effettuare tampone. Ma quella stessa notte Leonardo ha avuto una grave crisi respiratoria. "I colleghi mi dicono che i posti in terapia intensiva sono occupati anche da 40enni, non sottovalutate la malattia”, ha ammonito la fidanzata.