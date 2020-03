Dritto e Rovescio, gelo in studio: "Salvini, ha gli occhi lucidi?". La strana domanda di Del Debbio

13 marzo 2020 a

Tra i pochissimi ad aver raggiunto lo studio di Paolo Del Debbio, per la puntata in onda su Rete 4 giovedì 12 marzo di Dritto e Rovescio, ecco Matteo Salvini. Il dibattito, gioco forza, era tutto sul coronavirus. Il leader della Lega, in linea con i governatori del Nord, ha insistito chiedendo misure più severe. Ma c'è stato spazio anche per un pizzico di leggerezza. Già, perché Matteo effettivamente aveva gli occhi un poco lucidi, tipici della febbre. E in un momento come questo, di psicosi pura, il sospetto ha conquistato il pubblico. Un sospetto rivelato da Del Debbio, che rivolgendosi a Salvini ha affermato: "Sono arrivati tanti messaggi sul fatto che abbia un po' gli occhi lucidi...". Già, erano molte (anche su Twitter) le segnalazioni dei telespettatori. "No, tranquilli, sono solo un po' stanco!", ha chiosato Salvini con un sorriso. Ecco la televisione nei giorni cupi del Covid-19...